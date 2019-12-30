Пхеньян, , 13:45 — REGNUM Посольство Индонезии в Пхеньяне представило индонезийскую культуру жителям КНДР, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В мероприятии, которое проводилось в посольстве Индонезии, приняли участие более 90 человек из дипломатических кругов и местные жители, проживающие в Пхеньяне.

«Посредством этой деятельности мы знакомим жителей с разнообразием племен и религий в Индонезии, а также кулинарными блюдами, напитками и закуска», — отметил посол Индонезии в Северной Корее Берлиан Напитупулу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии планирует возобновить работу посольства в Пхеньяне.

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