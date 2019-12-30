Улан-Батор, , 13:44 — REGNUM Директор Института международных отношений Монгольской академии наук Дашнямын Золбоо рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, какие события, произошедшие в 2019 году в Монголии, он считает наиболее важными.

Расширение международных отношений

В этом году произошло много событий, связанных с празднованием исторических юбилеев связанных с межгосударственными отношениями, направленными на определение будущей совместной деятельности.

В Монголии были организованы мероприятия в рамках празднования 70 — летнего юбилея установления дипломатических отношений между КНР и Монголией. По инициативе министров иностранных дел Институтом международных отношений Монолии была организована научная конференция в городе Улан-Батор. Особенность конференции заключалась в том, что мы больше обсудили вопросы, на которые должны стороны уделять большое внимание в двусторонных отношениях.

Также страна отмечала и другие исторические юбилеи, как 50 лет установления дипломатических отношений с Турцией и 65 лет — с Вьетнамом. Также стоит напомнить, о решии начать прямой авиарейс Улан-Батор-Стамбул, чего добивались исследователи и предприниматели.

Новый уровень стратегического сотрудничества

Этот год был особен тем, что отношения Монголии не только с ближайшими соседями, но и с другими странами вышли на новый уровень стратегического партнерства. Это пример того, что государственные визиты президента и премьер-министра Монголии дают положительные результаты.

Но стоит отметить, что заключенные между сторонами официальные документы должны реализоваться.

Для меня как исследователя до сих пор непонятно то, что у нас до сих пор не появилась возможность познакомиться с официальными документами о всеобъемлющего стратегического партнерства, которые были заключены в ходе государственного визита президента России в Монголию. Наверное в этих документах содержатся государственные тайны, но невозможность исследователей познакомиться с такими документами, свидетельствует, что реализация официальных договоренностей иногда замедляется.

Также пока неясно, когда же монголы получат результаты от 12 документов, которые были подписаны во время визита премьер-министра Монголии в РФ. Общество хотело узнать, есть ли возможность провести газовую трубу через Монголию.

Можно сказать, что партнерство Монголии с дальними соседями получается более эффективным, о чём свидетельствует визит президента в Индию. В ходе визита стороны договорились расширять сотрудничество во многих отраслях, в том числе Индия решила выдать остаток кредита для финансирования строительства НПЗ.

Празднование исторических дат

В этом году наша страна широко отметила 70 летный юбилей победы в войне на реке Халхин-Гол. Хотя это событие называются по разному, «война», битва» или «сражение», для нашей страны событие является важным историческим событием, поскольку на территории Монголии были затронуты интересы больших мировых стран. По традиции страна отметила этот юбилей вместе с Россией.

Также в этом году монголы отметили 150 — летные юбилея таких патриотов как Джебдзун-Дамба-хутухта, Мижиддоржийна Ханддоржа, Гадинбалына Чагдаржава, которые являются учредителями дипломатической службы Монголии. Более 100 лет назад они боролись за независимость и признание независимости Монголии, совершили государственные визиты в Санкт-Петербург Российской империи, что оказало большое влияние на независимость нашей страны.