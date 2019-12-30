Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил жителей поселка Гульдала Алма-Атинской области за помощь экстренным службам после авиакатастрофы. Об этом 30 декабря глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алма-атинцам», — написал глава государства. Он добавил, что народ показал свою сплоченность и готовность помочь ближнему.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря при взлете потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. По предварительным данным, авиалайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в частное здание. В результате аварии погибли 12 человек.

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