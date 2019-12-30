Москва, , 13:34 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин проведёт телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: До Нового года не планируются новые встречи Путина и Лукашенко — Песков

«Среди телефонных разговоров действительно планируется разговор с президентом Белоруссии», — уточнил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, главы государств планируют осудить двусторонние отношения и интеграционные процессы. Также пресс-секретарь российского лидера не исключил, что стороны могут затронуть и газовую тему, отметив наличие «некоторых аспектов, которые предстоит обсудить на высшем уровне».

Также по теме: В Минске выразили надежду на контакт Лукашенко и Путина до конца 2019 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске выразили надежду на контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко до конца текущего года по обсуждению спорных вопросов, касающихся несогласованных интеграционных дорожных карт. Как уточнил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой, на сегодняшний день такими темами остаются три вопроса — газ, нефть и определённые вопросы по налоговой карте.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль анонсировал несколько телефонных переговоров Путина