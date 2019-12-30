Москва, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«В послании подчеркивается, что уходящий год был отмечен знаменательным юбилеем — двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства. Россия и Белоруссия смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях. Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов», — сказано в официальном сообщении.

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Напомним, в ходе декабрьских переговоров в Сочи и Санкт-Петербурге белорусской делегации не удалось добиться поставок российского газа по ценам Смоленской области, зато удалось обеспечить поставку по льготным ценам 24 млн т российской нефти. Пакет документов об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России не был подписан.

Вместо запланированных на 8 декабря торжеств по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами.