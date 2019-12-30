Вена, , 13:23 — REGNUM Четырёхдневный переговорный марафон с Газпромом завершён, заявил глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон 30 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», — добавил он.

Макогон пообещал позже ответить на все вопросы, сославшись на недостаток времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать прогнозы касательно итогов «газовых» переговоров между Россией и Украиной.

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