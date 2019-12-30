Москва, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, у президента России Владимир Путин достаточно насыщенный график работы. В частности, в Ново-Огарево глава государства проведёт внутренние совещания. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Сегодня ожидается несколько международных телефонных разговоров и внутренние совещания», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что завтра, 31 декабря, администрации президента РФ также предстоит работать «какую-то часть дня, как минимум».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал исключить все дискуссии по поводу выходного дня 31 декабря в 2019 году. Он напомнил, что ранее было принято решение, что последний день году будет рабочим, поэтому «надо работать в этот день».