Москва, , 01:23 — REGNUM Законопроекты, направленные не регулирование норм и правил охоты, депутаты Госдумы могут рассмотреть уже в январе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

«В 2019 году мы очень серьезно продвинулись в теме охоты и уже в январе должны будем вернуться к ней. Тем более, что будут, надеюсь, уже подготовлены два текущих законопроекта ко второму чтению», — заявил Николаев.

Речь, в частности, о законопроекте, который разрешает охотиться для регулирования численности охотничьих ресурсов охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре.

«И второй — законопроект, устраняющий существующий пробел в правовом регулировании вопросов, связанных с осуществлением охоты в полувольных условиях», — напомнил Николаев.