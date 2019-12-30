Калуга, , 13:13 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов поздравил калужан с 78-й годовщиной освобождения города.

Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с 78-летием освобождения Пресс-служба Городской думы Калуги

«Уважаемые калужане! — передает пресс-служба Городской думы Калуги поздравление Иванова. — От имени депутатов Городской думы поздравляю вас с 78-й годовщиной освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков! Вспоминая события 1941 года, мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги — фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов. Поколение фронтовиков и тружеников тыла в неимоверно тяжелых условиях проявило исключительный героизм и мужество, стойкость и силу духа. Эти качества позволили не только изгнать с родной земли вероломного и беспощадного врага, но и возродить Калугу, вернуть ее к мирной жизни. Память о наших отцах и дедах, защитивших Отчизну, навсегда останется в сердцах благодарных потомков. С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Мирного неба над головой!».