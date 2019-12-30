Москва, , 13:11 — REGNUM Россия не получала от США информации об ударах по ряду объектов в Сирии и Ираке, нанесённых 29 декабря. Об этом сообщил 30 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос. Вашингтон Москву о воздушных атаках не информировал, пояснил Песков.

При этом он отметил, что любые действия, направленные на уничтожение террористов, оцениваются положительно. Однако те действия, что ведут к дестабилизации — расцениваются негативно. Такие критерии применяются каждый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенту США Дональду Трампу доложили об атаках на военные объекты шиитской военной организации «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что удары были нанесены в ответ на нападения этой группировки.

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