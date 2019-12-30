Бишкек, , 13:09 — REGNUM Турниром по мини-футболу завершилась рабочая встреча пограничных представителей Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

Встреча прошла в Баткенской области на киргизско-таджикистанском и киргизско-узбекистанском участках границы. Стороны подвели итоги деятельности пограничных ведомство за 2019 года и приняли план на 2020 год.

Для начальников подразделений границы были проведены занятия по соблюдению линии поведения пограничников на участках госграницы. Стороны также обсудили патрулирование неописанных участков границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что для согласования участков на границе с Таджикистаном готов рассмотреть обмен территориями.

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