Магас, , 13:08 — REGNUM Малый ракетный корабль «Ингушетия» принят в состав Черноморского флота. Торжества по этому поводу прошли 28 декабря в Севастополе.

В церемонии приняли участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, экс-глава республики, замминистра обороны России, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

На судне «Ингушетия» был поднят Андреевский флаг. Корабль включен в 41-ую бригаду ракетных кораблей и катеров Крымской военной базы. Над экипажем судна взяла шефство Республика Ингушетия. Об этом объявил Махмуд-Али Калиматов, закрепив свои слова подписанием соглашения с командиром корабля — капитаном 3-го ранга Александром Ермоленко.

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«Ингушетия» является одним из восьми малых ракетных кораблей модернизированной серии «Буян-М». Он спущен на воду на Зеленодольском заводе в Татарии в июне 2019 года. Корабль оснащен самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.