30 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

В 2019 году Владимир Путин посетил ряд российских регионов. Санкт-Петербург, Крым, Иркутск, Татария — по итогам поездок глава государства дал ряд важных распоряжений, да и сами посещения нередко были символичными. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Александр Тищенко, , 15:13 — REGNUM В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин активно посещал российские регионы. Максимальное число поездок глава государства совершил в Северо-Западный ФО (семь), чуть меньше — в Татарию (пять) и Южный федеральный округ (пять). Далее идут Иркутская область и Приморский край (по 3 поездки), а также Калининград с областью (две поездки). В Кабардино-Балкарию, Омск, Сочи, Приволжье, Оренбургскую область, Ижевск, Саратовскую область, Челябинскую область, Свердловскую область, Забайкальский край, Красноярск глава государства ездил по одному разу.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевые поездки российского лидера в обзоре ИА REGNUM.

Анапа

Поездка Владимира Путина в Анапу состоялась в августе. Глава государства осмотрел спортивно-оздоровительный центр «Волей Град», в котором готовят российских волейболистов-«сборников». Однако ключевым событием поездки стало оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в ходе которого было объявлено о награждении членов экипажа «Уральских авиалиний», чей самолёт совершил посадку в кукурузном поле в Жуковском, благодаря чему удалось спасти жизни пассажиров. Фраза капитана экипажа Дамира Юсупова «идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», адресованная спасшимся пассажирам, стала крылатой.

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности в Анапе Kremlin.ru

Иркутская область

Паводки в Сибири стали одной из наиболее волнующих население тем в 2019 году. В ходе июньской поездки в регион глава государства призвал привлекать на помощь в ликвидации последствий армию, а 2 сентября Владимир Путин посетил Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после паводков. Помимо этого, глава государства посетил отремонтированную после бедствия школу № 6 города Тулун, а также провёл совещание по мерам поддержки населению, пострадавшему от подтоплений. Президент обратил внимание на необходимость ускорить темпы оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия населённым пунктам и проживающим в них людям.

Поездка в Иркутскую область Kremlin.ru

Татария

В феврале Владимир Путин посетил Татарию, где встретился с представителями общественности по вопросам реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Как известно, глава государства неоднократно призывал развивать движение WorldSkills, а в августе он лично посетил церемонию закрытия 45‑го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам данного движения. Помимо этого, глава государства встретился с руководителем международного отделения WorldSkills Саймоном Бартли, а также участниками российской сборной. В ходе своего выступления на церемонии закрытия Путин пообещал сделать всё, чтобы на достойном уровне провести европейское первенство в рамках WorldSkills в 2022 году в Санкт-Петербурге.

На встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». 12.02.2019 Kremlin.ru

Крым и Севастополь

Пожалуй, одними из главных поездок Владимира Путина стали поездки в Крым и Севастополь. Данный регион глава государства посещал трижды: в марте, августе и декабре. Первая поездка на полуостров в 2019 году носила, скорее, символическое значение и была приурочена к воссоединению Крыма с Россией. В ходе августовской поездки российский лидер встретился с руководителями Крыма и Севастополя Сергеем Аксёновым и Михаилом Развожаевым, а также посмотрел спектакль «Грифон» и посетил байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные Волки». Декабрьская же поездка была запланирована в рамках запуска железнодорожной нити Крымского моста. Глава государства проехал на поезде по мосту, а также поблагодарил работников, которые строили путь от материковой части России до полуострова.

Перед открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту Владимир Путин проехал в кабине машиниста и осмотрел весь участок железной дороги Kremlin.ru

Санкт-Петербург

Лидером по числу посещений главы государства стал Санкт-Петербург. В рамках двухдневной рабочей поездки в город 6−7 января Владимир Путин посетил детский хоспис, поприсутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе, а также посетил Петропавловскую крепость, а спустя 20 дней приехал сюда снова, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях, посвящённых 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках двухдневной поездки в апреле президент посетил судостроительный завод «Северная верфь», местное суворовское училище, а также заехал в штаб-квартиру Российского географического общества. Июнь ознаменовал собой проведение в Санкт-Петербурге Международного экономического форума, в рамках которого Владимир Путин поучаствовал в пленарном заседании, а также провёл ряд встреч с высшим руководством других стран. В июле глава государства провёл встречу с членами семей офицеров, погибших на подлодке в Баренцевом море, а в день ВМФ принял военно-морской парад на Неве. Также сразу после поездки на Валаам Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Крайне насыщенной стала и ноябрьская поездка Владимира Путина в Северную столицу. В ходе поездки в свой родной город Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, после чего поучаствовал в открытии трассы М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Также российский лидер принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посетил один из местных клубов дзюдо и провёл ряд рабочих встреч.

Возложение цветов к памятнику «Рубежный камень» на мемориальном военно-историческом комплексе «Невский пятачок» Kremlin.ru

Приморский край

Именно в Приморье состоялась встреча, о которой говорили давно: в апреле на острове Русский впервые встретились Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Российский президент назвал северокорейского лидера «достаточно открытым человеком», свободно общающимся на любые темы, а также интересным собеседником. В ходе переговоров стороны затронули перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В этом контексте Путин напомнил о необходимости гарантий безопасности для КНДР. Спустя несколько месяцев, в сентябре, российский лидер принял участие в V Восточном экономическом форуме, в ходе которого встретился с рядом зарубежных лидеров.