Улан-Удэ, , 13:00 — REGNUM МВД по Бурятии обратилось в суд с иском о защите деловой репутации на члена Совета Федерации от Иркутской области, лидера бурятского отделения КПРФ Вячеслава Мархаева. Судью просят признать порочащим репутацию правоохранителей заявление сенатора, сделанное 25 сентября.

Как сообщает «МК в Бурятии», в иске также региональное министерство требует от политика опровергнуть свои слова. Ранее Мархаев назвал действия сотрудников полиции и Росгвардии по задержанию блогера Дмитрия Баирова противоправными.

«Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму — тем не менее больного привозят в суд», — отметил он.

Как отмечается, в МВД считают, что это заявление не соответствует действительности, а также порочат деловую репутацию ведомства. Правоохранители также требуют от политика заявить, что «Сотрудники полиции и Росгвардии действовали в строгом соответствии с действующим законодательством в пределах представленных им полномочий», а «обстоятельства получения травмы Баировым Д. не связаны с нанесением удара обуха топора по голове».

Напомним, протесты в Бурятии разгорелись после выборов в мэры Улан-Удэ в сентябре 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, с результатом 52,5% город возглавил самовыдвиженец Игорь Шутенков, тогда как Вячеслава Мархаева, представляющего КПРФ, поддержали 36,6% горожан. Прошедшие выборы последний назвал грязными.

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