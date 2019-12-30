Джакарта, , 12:57 — REGNUM Индонезия приветствует продление шестимесячного мандата зоны сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы подчеркиваем важность безопасности и охраны миротворческих сил СООННР. Для всех сторон очень важно прекратить всю деятельность, которая ставит под угрозу деятельность ООН на местах», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия признала Голанские высоты, оккупированные Израилем в 1967 году, неотъемлемой частью Сирии.

Напомним, ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2503 о продлении мандата СООННР до 30 июня 2020 года.