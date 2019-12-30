Москва, , 12:56 — REGNUM Участие президента Чешской Республики в праздновании Дня Победы в Москве станет символом дружбы двух стран. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в поздравлении с Новым годом, направленном главе республики.

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«Президент подчеркнул, что его участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы над нацизмом, несомненно, будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милош Земан не исключил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР).

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Напомним, чешские власти по инициативе правых партий приняли закон, в соответствии с которым 21 августа объявлен в Чехии «Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году». В МИД РФ заявили, что подобные действия со стороны властей Чехии не согласуется с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве, заключённым между Москвой и Прагой 26 августа 1993 года и не будет способствовать двустороннему сотрудничеству РФ и Чехии.

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