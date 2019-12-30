Москва, , 12:51 — REGNUM Российские и американские спецслужбы эффективно сотрудничают, о чём говорит предотвращение теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 30 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предотвращение теракта в Петербурге более чем красноречиво свидетельствует о результативности взаимодействия в области обмена информацией, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сторона передала Москве информацию, благодаря которой были задержаны два российских гражданина, готовивших теракт. Он должен был произойти в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность за помощь в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

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