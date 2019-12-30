Москва, , 12:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать процессу обмена пленных между ДНР ЛНР с одной стороны и Украины — с другой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что глава государства не участвует в переговорах по обмену пленными между сторонами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на линии разграничения в Донбассе состоялся обмен пленными. Отмечается, что двое человек отказались возвращаться на территорию, подконтрольную Украине.