Москва, , 12:43 — REGNUM Российская сторона продолжит переговоры с Украиной по заключению нового договора о транзите газа в 2020 году. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: В «Нафтогазе» опасаются обмана со стороны РФ при транзите газа

«Идут переговоры, ведётся работа, она непростая», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков не стал давать прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта РФ и Украины.

Ранее по теме: В Киеве назвали возможную дату подписания нового транзитного контракта с РФ

«Пока не будем забегать вперед», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года истекает срок действия соглашения по транзиту российского газа через Украину. В конце декабря стороны достигли договорённостей о продлении договора, но на определённых условиях. Согласно подписанному протоколу, в котором фиксировались обязательства сторон, Россия согласилась выплатить Украине $2,9 млрд, присуждённых Стокгольмским арбитражем. При этом Киев согласился снять любые другие претензии к Газпрому, связанные с контрактом 2009−2019 годов. Также была достигнута договоренность о заключении транзитного контракта сроком на пять лет с фиксированными объемами прокачки (265 млрд кубометров в течение пяти лет).

Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу возобновился накануне, 29 декабря, в Вене.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вене возобновились российско-украинские переговоры по газу