Тегеран, , 12:49 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Ирана осудило атаки ВВС США на позиции группировки «Катаиб Хеболла» в Ираке и Сирии, соответствующее заявление было процитировано 30 декабря агентством IRNA.

«Военная агрессия США против Ирака и иракских ополченцев осуждается как яркий пример терроризма. Иран решительно осуждает данный акт», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее 29 декабря ВВС США нанесли удары по инфраструктурным объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла», сражающейся против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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