Киев, 30 декабря 2019, 12:46 — REGNUM Украина не собирается отзывать иски против России, находящиеся в международных судах, заявил министр юстиции Денис Малюська 30 декабря в интервью «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что подобных планов по тем искам, которые ведёт министерство юстиции Украины, у ведомства нет.
Министр добавил, что сейчас минюст Украины сосредоточен на существующих делах, при этом ни одно из них не рассматривается в данный момент по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по судебным искам, касающимся судебного разбирательства между Газпромом и «Нафтогазом».
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