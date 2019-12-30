Киев, , 12:46 — REGNUM Украина не собирается отзывать иски против России, находящиеся в международных судах, заявил министр юстиции Денис Малюська 30 декабря в интервью «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что подобных планов по тем искам, которые ведёт министерство юстиции Украины, у ведомства нет.

«Если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», — добавил Малюська.

Министр добавил, что сейчас минюст Украины сосредоточен на существующих делах, при этом ни одно из них не рассматривается в данный момент по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по судебным искам, касающимся судебного разбирательства между Газпромом и «Нафтогазом».

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