Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о расширении круга лиц, которые могут претендовать на статус ветеранов боевых действий, сообщает ИА REGNUM.

Статус ветеранов боевых действий получат граждане, которые в ходе контртеррористических операций в августе-сентябре 1999 года находились в составе отрядов самообороны Дагестана.

Льготы предоставят по факту установления инвалидности вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых действиях.

В ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, к главе государства обратились ополченцы дагестанского села Ботлих с просьбой приравнять их к ветеранам боевых действий.

Среди включенных в список — жители Ботлихского, Буйнакского, Казбековского, Новолакского, Цумадинского и Гумбетовского районов, а также городов Махачкала и Хасавюрт.

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