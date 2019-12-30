Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Русская православная церковь обратила внимание на снос мечети в Екатеринбурге. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Комсомольская правда».

Легойда дал оценку демонтажу мечети, которая ранее находилась у цирка. «Это очень плохо», — сказал религиозный деятель.

«Мы наших братьев-мусульман всегда поддержим, так же, как и они нас», — добавил представитель РПЦ.

Также глава Синодального отдела призвал задуматься об архитектурном облике Екатеринбурга. Будет не лучшим выбором застраивать город торговыми центрами, считает религиозный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, мусульмане уже скоро получат новую мечеть взамен снесённой. Объект построят на Сортировке в январе-феврале 2020 года.

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