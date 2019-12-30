Пекин, , 12:33 — REGNUM Власти Китая призывали уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака и Сирии. Об этом 30 декабря заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Таким образом он прокомментировал авиаудары Соединенных Штатов по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке.

«Необходимо уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака и Сирии», — сказал Шуан на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря ВВС США нанесли удары по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Как уточнил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, удары носили точечный характер и были направлены на базы командования и склады с оружием группировки.