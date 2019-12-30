Ямусукро, , 12:41 — REGNUM Бывший лидер повстанцев Кот-д'Ивуара Гийом Соро назвал выданный ордер на его арест необоснованным и заявил, что продолжит свою предвыборную кампанию в качестве кандидата в президенты из-за рубежа. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на интервью Соро французскому журналу Le Journal du Dimanche.

По информации журналистов, Соро, который в течение последних шести месяцев находился во Франции, заявил, что ордер был политически мотивирован.

«Этот ордер не основан на законе, а просто выдан, чтобы помешать кандидату баллотироваться», — сказал Соро.

«Я остаюсь кандидатом в президенты», — заявил он, подчеркнув, что не намерен прекращать свою предвыборную кампанию.

Напомним, что государственный обвинитель Кот-д'Ивуара выдал ордер на арест Соро 23 декабря в рамках расследования предполагаемого заговора, вынудив его отменить запланированное возвращение в страну в преддверии выборов в октябре 2020 года.

Соро добавил, что аудиозапись, на которую ссылались прокуроры в своих обвинениях, является манипуляцией и результатом подтасовки.

Как отмечают репортеры, в субботу, 28 декабря, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что Соро предстанет перед судом за предполагаемое стремление дестабилизировать обстановку в стране.

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