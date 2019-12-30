Москва, , 12:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Текст телеграммы опубликован 30 декабря пресс-службой Кремля.

Среди адресатов — главы Абхазии и Южной Осетии, а также руководители стран СНГ, президенты Аргентины и Бразилии, папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II, венгерский премьер-министр и глава Венесуэлы, президент и федеральный канцлер ФРГ, премьер-министры Греции и Израиля.

Путин также поздравил с Новым годом руководство Индии, королевскую чету Испании, руководителей Италии, Канады, Китая, Кубы, Сербии, Сирии, Словении, Турции, Хорватии, Финляндии, Чехии, Швеции, ЮАР, Японии.

В поздравлении американскому президенту Дональду Трампу Путин напомнил об ответственности России и США за обеспечение глобальной безопасности и стабильности и о том, что Трамп приглашён в Россию на День Победы.