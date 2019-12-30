Цхинвал, , 12:27 — REGNUM Новогодними поздравлениями обменялись главы правительств России и Южной Осетии. Об этом 30 декабря сообщает агентство «Рес».

"Убежден, что дальнейшее расширение практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам России и Южной Осетии», — приводятся слова поздравления премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Он отметил, что в прошлом году между двумя соседними странами укреплялись экономические отношения.

Сообщается также, что глава южноосетинского правительства Эрик Пухаев указал на то, что между Южной Осетией и Россией происходят глубокие интеграционные процессы, что вселяет уверенность в завтрашнем дне.

«Пусть реализуются все намеченные планы», — пожелал он.