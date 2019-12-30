Тегеран, , 12:22 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, Иран выступил с осуждением авиаударов США в Ираке и Сирии по позициям поддерживаемой Ираном группировки «Катаиб Хезболла». Об этом сообщает The Time New York.

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«Военная агрессия США против иракской земли и иракских войск решительно осуждается как явная манифестация терроризма … и Иран решительно осуждает это», — заявил официальный представитель МИД Аббас Мусави.

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При этом официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон «незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака и уважать его суверенитет».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря ВВС США нанесли удары по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Как уточнил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, удары носили точечный характер и были направлены на базы командования и склады с оружием группировки.