Тунис, , 12:20 — REGNUM Посольство Индонезии в Тунисе организовало бизнес-форум для развития экономического сотрудничества, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посол Индонезии в Тунисе Икрар Нуса Бхакти в своем вступительном слове выразил надежду, что в ближайшие годы экономическое сотрудничество между двумя странами будет расширяться.

Индонезия с помощью различных мероприятий стремится представить потенциал индонезийского рынка тунисским предпринимателям, особенно в отношении инвестиций и деловых возможностей в Индонезии.

Кроме того, посольство стремится привлечь индонезийские компании к участию в инфраструктурных проектах за рубежом, особенно в Северной Африке.

Посол заявил, что в настоящее время правительства Индонезии и Туниса находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о преференциальной торговле, которое, как ожидается, будет способствовать увеличению объема торговли между государствами. Предполагается, что это соглашение будет ратифицировано в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть студентов из Туниса получили стипендии от индонезийского правительства для изучения индонезийского языка, искусства и культуры.

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