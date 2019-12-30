Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в интервью ИА REGNUM подвёл итоги 2019 года и своего первого года работы на посту градоначальника. Он заявил, что бюджет города на 2020 год — это «бюджет развития, которым мы создаём условия для дальнейшего развития города».

«В 2019 году мы заложили крепкий фундамент для этого, и в течение нескольких лет преобразим город в лучшую сторону», — подчеркнул градоначальник.

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