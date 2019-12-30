«Будем исправляться»: барнаульский депутат подвела итоги года
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думеОксана Молодых:
«Властные субъекты не до конца признали сложность экономической ситуации. Но прогресс на пути к этому признанию есть, и заложен он отчасти губернатором, отчасти активностью общества. Понять эту осторожность можно — слишком высокие риски при резких движениях. Лично мне в работе не хватило организационного ресурса. В личном — времени на заботу о доме и себе. Будем исправляться».
Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в интервью ИА REGNUM подвёл итоги 2019 года и своего первого года работы на посту градоначальника. Он заявил, что бюджет города на 2020 год — это «бюджет развития, которым мы создаём условия для дальнейшего развития города».
«В 2019 году мы заложили крепкий фундамент для этого, и в течение нескольких лет преобразим город в лучшую сторону», — подчеркнул градоначальник.
Читайте всё интервью: Что нужно Великому Новгороду для решения всех проблем?
«Огромный запрос на немедленные перемены»: итоги года из Алтайского края
Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Что касается региона, то сложившееся на конец 2019 года положение можно охарактеризовать как ситуацию экономической и политической стабильности. Иными словами, созданы благоприятные условия для поступательного движения вперед. Точной статистики пока нет, но, несомненно, отмечается некоторое оживление экономики края, что связано с выверенными решениями по приватизации убыточных объектов и развитию ряда инвестпроектов».
О главных итогах года в интервью ИА REGNUM рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
Об этом: Александр Никитин: Тамбовская область развивается благодаря нацпроектам
Главным событием 2019 года в Татарии стали выборы Госсовета, которые прошли 8 сентября не без скандалов и новых веяний, но их исход неожиданным не стал. При явке 70,15% единороссы по партийным спискам набрали 72,43% и получили 85 мандатов из 100.
Помимо него, среди самых запоминающих событий года были четыре визита Владимира Путина, обмеление Волги, уголовное дело по бывшей главе правления банка «Спурт» и многое другое.
От зачастившего Путина до «севшей на мель» Волги: итоги года в Татарии