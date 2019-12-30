Анатолий Кошкин, 30 декабря 2019, 12:06 — REGNUM 70 лет назад в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года состоялся судебный процесс над бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, обвиненными в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года, запрещавшего такое оружие.
Обвиняемым вменялось в вину создание в нацеленной против Советского Союза Квантунской армии (группа армий) специальных подразделений, занятых разработкой бактериологического оружия. В частности, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжёлых заболеваний, проведением экспериментов над людьми (в том числе советскими военнопленными) по заражению их этими заболеваниями, использованием бактериологического оружия против Китая.
Обвинение было предъявлено по пункту 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников», предусматривавшему ответственность в виде смертной казни через повешение.
Вина всех обвиняемых была доказана в ходе процесса, и всем им, с учётом степени виновности, были назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы.
Из речи государственного обвинителя — государственного советника юстиции 3-го класса Л. Н. Смирнова 29 декабря 1949 года:
Ниже приводится выдержка из приговора Хабаровского военного трибунала:
«Материалами предварительного и судебного следствия Военный трибунал округа установил:
Правящая клика империалистической Японии в течение ряда лет подготавливала агрессивную войну против Союза Советских Социалистических Республик.
Охваченные бредовой идеей превосходства японской расы и создания под эгидой Японии «великой Восточной Азии» и поставив себе целью установление совместно с гитлеровской Германией мирового господства путем развязывания агрессивных войн, японские милитаристы не останавливались для достижения этой цели ни перед какими чудовищными преступлениями против человечества.
В своих преступных планах агрессивных войн против миролюбивых народов японские империалисты предусматривали применение бактериологического оружия для массового истребления войск и мирного населения, в том числе стариков, женщин и детей, путем распространения смертоносных эпидемий чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжелых болезней.
В этих целях в японской армии были созданы особые формирования, предназначенные для производства бактериологического оружия, и подготавливались специальные воинские команды и диверсионные банды для заражения бактериями городов и сел, водоемов и колодцев, скота и посевов на территории государств, подвергшихся японской агрессии.
Еще в 1931 году, после захвата японцами Маньчжурии и превращения ее в плацдарм для нападения на Советский Союз, в составе японской Квантунской армии в целях подготовки бактериологической войны была создана под зашифрованным наименованием «отряд Того» бактериологическая лаборатория под начальством одного из идеологов и организаторов бесчеловечной бактериологической войны Исии Сиро.
В 1936 году, когда военные приготовления Японии к войне против СССР были усилены, генеральный штаб японской армии развернул на территории Маньчжурии два крупных бактериологических учреждения, рассчитанных не только на изыскания способов ведения бактериологической войны, но и на производство бактериологического оружия в размерах, достаточных для полного снабжения японской армии.
Изыскания способов и средств ведения бактериологической войны, проводившиеся в отрядах № 731 и № 100, сопровождались преступными, бесчеловечными опытами по проверке действенности бактериологического оружия на живых людях. Во время этих опытов японские изуверы умертвили зверским способом тысячи попавших им в руки жертв.
На протяжении нескольких лет в отрядах № 731 и № 100 производились опыты по заражению людей выращенными в лабораториях бактериями чумы, холеры, тифа, сибирской язвы, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали в страшных мучениях. Те же, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, умерщвлялись.
Люди, предназначенные для мучительного истребления, доставлялись в специальную внутреннюю тюрьму, существовавшую в отряде № 731, японской жандармерией, имевшей для подобных операций условное название «особые отправки». Этими жертвами японских изуверов были китайские патриоты и советские граждане, заподозренные в антияпонской деятельности и обреченные на уничтожение. Исключительный цинизм японских убийц выражался, в частности, и в том, что содержавшиеся в тюрьме и предназначенные для преступных экспериментов люди условно назывались ими «бревнами».
Как установлено показаниями подсудимого Кавасима, только в отряде № 731 ежегодно истреблялось не менее 600 заключенных, а с 1940 года по день капитуляции японской армии в 1945 году было умерщвлено не менее 3000 человек.
Преступные эксперименты производились и над целыми группами заключенных. На полигоне, в районе станции Аньда, людей привязывали к железным столбам, а затем в целях их заражения в непосредственной близости от них взрывали бактериологические снаряды, наполненные бактериями чумы, газовой гангрены и других тяжелых болезней.
Помимо преступных экспериментов по заражению людей бактериями острых инфекционных заболеваний, отряд № 731 производил опыты по обмораживанию конечностей заключенных. Большинство несчастных жертв зверских опытов после заболевания гангреной и ампутации конечностей умирали.
Испытания бактериологического оружия не ограничивались только опытами, проводимыми внутри отрядов № 731 и № 100. Японские империалисты применяли бактериологическое оружие в войне против Китая и в диверсионных вылазках против СССР.
Отрядом № 100 на протяжении ряда лет на границу СССР направлялись бактериологические группы, в состав которых входили подсудимые Хирадзакура и Митомо. Эти группы проводили бактериологические диверсии против Советского Союза путем заражения пограничных водоемов, в частности в районе Трехречья.
Таким образом, предварительным и судебным следствием установлено, что японские империалисты готовились к тому, чтобы, развязав агрессивную войну против СССР и других государств, широко применить в ней бактериологическое оружие и затем ввергнуть человечество в пучину новых бедствий.
Осуществляя подготовку к бактериологической войне, они не останавливались ни перед какими злодеяниями, умерщвляя во время своих преступных опытов по применению бактериологического оружия тысячи китайских и советских граждан и распространяя эпидемии тяжелых заболеваний среди мирного населения Китая.
На основании изложенного Военный трибунал округа
ПРИГОВОРИЛ:
Ямада Отодзо заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.
Кадзицука Рюдзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.
Такахаси Такаацу заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.
Кавасима Киоси заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет.
Ниси Тосихидэ заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемнадцать лет.
Карасава Томио заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать лет.
Оноуэ Macao заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двенадцать лет.
Сато Сюндзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать лет.
Хирадзакура Дзэнсаку заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет.
Митомо Кадзуо заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пятнадцать лет.
Кикути Норимицу заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на два года.
Курусима Юдзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года.
К смертной казни не был приговорён никто, поскольку смертная казнь в СССР была отменена указом Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 года.
Нынешним японским фальсификаторам истории Второй мировой войны, пытающимся утверждать, что вступление в войну СССР было «вероломным» и ненужным и якобы преследовало лишь цели «захвата японских территорий», следовало бы помнить признания японских генералов. Так, бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо перед собранными неопровержимыми доказательствами вынужден был признать на процессе:
А отвечая на вопрос: «В чем конкретно вы признаете себя виновным?», он ответил: «Я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной Республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды № 731 и № 100 и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом».
Однако нынешние правящие круги японского государства не любят вспоминать о чудовищных преступлениях японского милитаризма. Немало в Стране восходящего солнца и тех, кто не признает решения Токийского и Хабаровского процессов, называя их «неправедным судом победителей». И уже давно «объясняют» участие Японии во Второй мировой войне как «вынужденное», якобы спровоцированное другими странами, в том числе Советским Союзом. И в этом они даже превосходят тех своих западных «коллег», которые, развязав информационную войну, стремятся грубо и бесцеремонно исказить историю мировой войны, обвинить в ее развязывании нашу страну. В наступающем году 75-летия Победы над коалицией человеконенавистнических сил, в которую наряду с нацистской Германией, фашистской Италией входила и милитаристская Япония, предстоит особо сложная и напряженная борьба с объединенными силами западного мира, поставившими перед собой задачу развенчать Великую Победу советского народа, представить руководство нашей страны накануне войны не борцами с коричневой чумой XX века, а чуть ли не пособниками Гитлера и его союзников, помышлявшими, как и они, лишь об агрессии и закабалении других народов. Однако эти усилия тщетны, ибо люди Земли помнят, кто создавал «фабрики смерти» Освенцим и Майданек, кто выращивал в «отряде № 731» чумных блох для распространения по миру.
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