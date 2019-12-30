Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Указ, разрешающих открытие почетного консульства Сербии в Тбилиси подписал премьер-министр Георгий Гахария. Об этом 30 декабря сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, данное консульство будет охватывать территорию всей Грузии. В будущем году страны планируют взаимное открытие посольств.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между Сербией и Грузией были установлены в 1995 году, но только в 2019 году было открыто почетное консульство Грузии в Сербии. Почетный консул является внештатным сотрудником МИД своей страны, хотя числится на госслужбе. Почетный консул выполняет свои задачи на общественных началах и за свой счет.