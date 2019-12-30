Багдад, , 12:10 — REGNUM На иракском нефтяном месторождении Нассирия вновь возобновилась добыча нефти, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.

Журналисты отмечают, что до полного возобновления прежних объемов добычи нефти, составляющих порядка 85 тыс. баррелей в сутки, потребуется примерно двое суток.

Временная приостановка нефтедобычи была вызвана действием демонстрантов, заблокировавших подъезды к объекту. Отмечается, что данный инцидент не повлияет на общий объем иракского экспорта нефтепродуктов.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Демонстранты вышли на улицы требуя серьезных экономических реформ. Вскоре требования приобрели и политический характер, что привело к отставке премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди.

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