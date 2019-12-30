Каир, , 12:03 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, стороны обсудили ситуацию в Ливии. Главы государств сошлись во мнении о необходимости прекращения в стране террористической активности, а также вмешательства во внутренние дела Ливии иностранных государства.

Напомним, ситуация в Ливии продолжает оставаться напряженной. В настоящее время в регионе действуют по меньшей мере два очага силы — Правительство национального согласия в Триполи и вооруженные силы генерала Халифы Хафтара на востоке страны.

Франция и Египет являются сторонниками Хафтара, в то время, как ряд государств, в частности Турция и Италия, поддерживают правительство в Триполи.

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