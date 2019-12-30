Тамбов, , 11:53 — REGNUM Тамбовская область в 2019 году вошла в группу регионов-лидеров по разным направлениям и отраслям — от экологии до состояния инвестиционного климата, от производства сельхозпродукции до развития частно-государственного партнёрства. Тамбовские власти отмечены на федеральном уровне за прозрачность государственных закупок, успехи в развитии культуры и даже за информирование о реализации нацпроектов. Итоги развития региона в уходящем году для ИА REGNUM проанализировал глава региона Александр Никитин.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

ИА REGNUM: Александр Валерьевич, довольны ли вы итогами уходящего года?

Александр Никитин: Если человек во власти, хозяйственник и политик, доволен результатами своей работы, — значит, он не способен относиться к себе критически. Нельзя сказать, что доволен. Конечно, при других обстоятельствах можно было бы сделать больше. И все-таки считаю, что мы завершаем год с достойными результатами, потому что область фактически перешла на новую ступень развития.

Продолжается рост объемов производства в аграрном секторе экономики. В этом году собрали более 3,6 млн тонн зерновых культур, что больше прошлогоднего урожая. Сахарной свеклы вырастили около 5,1 млн тонн, и это почти самый лучший результат за всю историю региона — столько же было только в 2017 году. По предварительным данным, по валовому сбору сахарной свеклы в 2019 году Тамбовская область занимает третью позицию в ЦФО и четвертое место в стране. Урожай подсолнечника в этом году превысил прошлогодний почти на 100 тыс. тонн, достиг объема в 930 тыс. тонн. И это тоже рекорд для нашей области. Тамбовские аграрии также вырастили отличный урожай картофеля и овощных культур. Овощей в целом собрали в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, картофеля — почти на 27 тыс. тонн больше. По итогам года мы ожидаем наивысшие для нашего региона итоговые показатели по производству скота и птицы на убой в живом весе — 561 тыс. тонн.

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Сохраняет положительную динамику промышленность. Прогнозируется завершить год с небольшим ростом объемов производства — на 2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о планомерном развитии тамбовского промышленного комплекса. Благодаря успешной работе предприятий, отчисление налогов в бюджет увеличилось на 3,3 млрд рублей, или на 8%.

Делаем всё возможное для дальнейшего развития промышленности. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с госкорпорацией «Ростех», которое позволит обеспечить развитие оборонных предприятий, в том числе за счет выпуска гражданской продукции. В регионе действуют ТОСЭР «Котовск» и индустриальные парки, где открываются новые производства. Работаем с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, ищем новые рынки сбыта тамбовской продукции благодаря развитию международных связей и обмену делегациями. Проводим презентации экономического потенциала, рассказываем о конкурентных преимуществах нашего региона.

ИА REGNUM: Будущее практически всех регионов сегодня определяется успешностью реализации национальных проектов. Насколько вам удалось вписаться в этот федеральный тренд?

Александр Никитин: Инициатива президента страны Владимира Путина по реализации национальных проектов помогает регионам осуществить давно задуманные планы. Мы стараемся воспользоваться предоставленной возможностью максимально эффективно. Весной этого года перед органами исполнительной власти и главами муниципалитетов мной были поставлены определенные задачи, и вот два дня назад мы обсуждали результаты осуществления нацпроектов на выездном совещании в Мичуринске. Такой формат у нас получил неофициальное название — региональный госсовет.

Сейчас на Тамбовщине реализуется 51 региональный проект в рамках 11 национальных проектов. По каждому из них в течение года проведена большая работа. Создана нормативная база, выстроены механизмы взаимодействия, успешно работает региональный проектный офис реализации нацпроектов. Региональная система управления смогла доказать, что готова решать новые проектные задачи. Цифры, запланированные на бумаге, воплотились в построенные школы, детские сады, дома культуры, спортивные объекты, дороги, благоустроенные территории.

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Наша область успешно справилась с экономической составляющей реализации нацпроектов. Без замечаний проведено заключение контрактов, освоение средств. Кроме того, регион входит в число лучших в стране по ведению информационно-разъяснительной работы, и это очень важно — разъяснить людям значимость нацпроектов. Ведь благодаря этим проектам они уже видят на практике и будут ощущать в дальнейшем изменения к лучшему в экономике и социальной сфере региона.

Руководство страны понимает необходимость стимулирования реального сектора экономики как основной движущей силы развития страны. Не случайно ряд национальных проектов направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства в разных сферах экономики, повышение производительности труда, усиление экспорта российской продукции, и все эти действия уже приводят к конкретным результатам. Минэкономразвития включило Тамбовскую область в число семи пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить налоговые преференции участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эта мера господдержки даст им дополнительный стимул для развития.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и федеральный проект «Промышленный экспорт» помогают тамбовскому АПК и индустриальным предприятиям осваивать новые рынки сбыта. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает ежегодное предоставление субсидий из федерального бюджета в срок до 2024 года. Мы отлично поработали в 2018 году над поддержкой малого и среднего предпринимательства, поэтому на эти же цели в 2019 году нашему региону из федерального бюджета выделена беспрецедентная субсидия — более 300 млн. В целом в этом году на финансирование региональных проектов на Тамбовщине направлено из бюджета около 7 млрд рублей.

ИА REGNUM: Какой из нацпроектов вы считаете наиболее важным?

Александр Никитин: Все они взаимосвязаны и направлены на улучшение качества жизни людей. И тамбовчане, я думаю, быстрее всего это почувствуют благодаря нацпроекту «Демография», результаты которого можно ощутить уже сегодня и практически в каждой семье. Его цели — увеличение суммарного коэффициента рождаемости, ожидаемой продолжительности здоровой жизни, создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100-процентной доступности дошкольного образования, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физкультурой и спортом. До конца 2024 года для достижения этих целей будет выделено более 22 млрд рублей.

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Благодаря этому проекту, ежемесячную выплату в 8710 рублей при рождении первого ребенка получают 2646 семей. 1737 мамам в возрасте до 25 лет предоставляется выплата на рождение первого ребенка. В 2019 году 840 семей получили областной материнский капитал. 4439 семьям предоставляется ежемесячная выплата в размере 8731 рубль при рождении третьего или последующего ребенка.

В 2019 году в регионе построено пять детских садов в общей сложности на 850 мест. Создано 460 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Впервые за последние 30 лет построен детский сад в Мичуринском районе, на днях подписаны документы по вводу его в эксплуатацию. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2019 году в регионе велось строительство более 20 объектов. В частности, построены пришкольный стадион с искусственным покрытием в селе Новоникольское Мичуринского района и футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Факел» в райцентре Первомайский.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в области созданы мобильные бригады. Теперь в больницы и поликлиники возят пожилых жителей тамбовских сел 23 микроавтобуса. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» 539 тамбовчан предпенсионного возраста проходят профессиональное обучение и получают дополнительное образование.

За один год сделано многое. На основе анализа имеющейся информации можно сделать вывод, что комплекс мер, который принят на Тамбовщине, помог стабилизировать ситуацию с рождаемостью. В Тамбовской области по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа достигнуто наименьшее снижение показателя рождаемости. По итогам 2019 года этот показатель на Тамбовщине составляет 93,9%, тогда как среднероссийский показатель — 92,7%. Однако демографический вопрос стоит в регионе по-прежнему остро. Поскольку в одночасье исправить сложившуюся ситуацию не получится, нужно продолжать выбранный курс на строительство социально значимых объектов, поддержке молодых семей и повышению качества жизни во всех территориях области.

Этому, кстати, помогает и национальный проект «Культура». Тамбовская область вошла в тройку российских регионов, которые качественно и в срок завершили все запланированные на этот год работы по его реализации. Особое внимание в уходящем уделялось развитию культуры на селе. Так, новый Дом культуры был построен в селе 2-я Гавриловка Гавриловского района и оснащен новым оборудованием. Современные 3D-кинозалы открылись в Первомайском, Сосновском и Тамбовском районах. На переоснащение каждого выделено по 5 млн рублей. Начали работать три модельных библиотеки: две в Рассказовском районе, одна — в Жердевском. Теперь сельским жителям доступны тысячи новых книг, стильная техника, компьютеры с выходом в интернет, планшеты, студии для рисования на песке и даже очки виртуальной реальности. Надеемся, что все эти новшества помогут создать более комфортные условия для жителей сельской местности, в том числе и для молодежи.

ИА REGNUM: Насколько известно, именно молодежной политике вы уделяете особое внимание. С чем это связано? И на каких принципах вы выстраиваете отношения с представителями общественности?

Александр Никитин: Считаю, что молодёжь должна быть одной из опор внутренней политики в регионе. И дело тут не только в федеральных трендах. Молодые — искренни и непредвзяты, им можно доверять. Их энергия, способности и инициативы могут стать движущей силой дальнейших позитивных преобразований в регионе.

Но им надо помогать осваивать новые компетенции, учиться управлению. Для этого второй год подряд мы проводим региональный молодежный конкурс «Лидеры Тамбовщины» по аналогии с федеральным «Лидеры России». Это один из самых масштабных проектов в регионе, в этом году в нем принимали участие около 500 человек. Финалистов мы включаем в кадровый резерв администрации области, многим из победителей находим перспективную работу, в том числе и в органах власти. Так что этот управленческий конкурс стал для нашей молодежи реальным социальным лифтом, а для меня как одного из наставников — интереснейшим опытом общения с лучшими представителями молодежи региона.

В этом году представители Тамбовской области приняли участие во всех молодёжных федеральных форумах России. Мне тоже удалось выступить на первом всероссийском форуме творческих сообществ «Таврида — Арт». На этом форуме мне довелось выступить с презентацией проекта арт-резиденции «Гараж». В регионе много творческих молодых людей, и создание современного арт-пространства поможет раскрыть их таланты, так что проект будет реализован в Тамбове в скором будущем. Кстати, на форуме «Таврида — Арт» у нашего региона был интересный стенд, за который региону вручил награду первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кроме того, мы поддерживаем волонтёрское движение. Организуем роботу волонтеров, привлекаем их к решению социально значимых задач, поддерживаем добровольческие движения и их инициативы. И здесь уже идет речь не только о молодежи, но и о неравнодушных людях любого возраста. Мы открыты для предложений, ценим активность жителей области и всегда готовы прислушаться к их пожеланиям и поддержать их начинания.

Как только я возглавил регион, сразу сделал всё возможное, чтобы наладить обратную связь с населением. Через социальные сети, через свой неофициальный сайт «Прямая линия», личные приемы граждан и общественные приемные я получаю самую достоверную информацию о том, что волнует или тревожит жителей области и сразу же организую необходимые действия исполнительной или муниципальной власти. В Тамбове социальные коммуникации помогают налаживать недавно созданные префектуры. Они создавались одна за другой, сейчас их уже девять. Префекты выбираются населением, люди им доверяют и делегируют полномочия отстаивать свои интересы перед городскими властями и депутатами. Все вместе они приходят к взаимопониманию по вопросам развития территорий. Поскольку такой подход понравился населению, его решили использовать в других городах. В этом году первая префектура была создана в райцентре Уварово.

Людям нравится самим решать вопросы благоустройства микрорайонов, быть активными участниками перемен, ощущать свою значимость, понимать, что от них многое зависит. Каждый год мы выделяем все больше средств на реализацию народных инициатив, на социально значимые проекты. Так что я — за внутреннюю политику, основанную на доверительных отношениях между властью и обществом.