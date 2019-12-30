Киев, , 11:52 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского похвалил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Богдан на своей странице в социальной сети Facebook.

Американский дипломат отметил, что Зеленский занимает более уверенную позицию в отношении президента России Владимира Путина, чем экс-президент Украины Пётр Порошенко, отметил он.

«Интересно, а что теперь порохоботики (сторонники Порошенко — ИА REGNUM) выть будут?», — иронизирует Богдан.

Напомним, ранее в эфире телеканала «Прямой», который по информации СМИ принадлежит Порошенко, прозвучали оскорбления в адрес Зеленского и его отца.

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