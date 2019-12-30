Бишкек, , 11:45 — REGNUM Возвращение детей из Ирака и Сирии в Киргизию откладывается из-за политической ситуации в стране. Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД республики Алмаз Имангазиев, сообщает издание «Кабар».

По его словам, внешнеполитическое ведомство Киргизии ведет подготовительные мероприятия по эвакуации указанных лиц. Имангазиев пообещал активизировать работу после стабилизации ситуации в этих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдабеков заявил, что внешнеполитическое ведомство республики планирует вернуть на родину 70 детей из Ирака. Министр отмечал, что переговоры вышли на финальную стадию.

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