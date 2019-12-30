Куала-Лумпур, , 11:43 — REGNUM Правительство Малайзии планирует возобновить работу посольства в Пхеньяне, столице КНДР, в будущем году, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что правительство постарается решить все дипломатические проблемы с Северной Кореей одну за другой.

Власти Малайзии надеются, что отношения с Северной Кореей нормализуются в 2020 году. Если усилия будут успешными, Малайзия сможет помочь сыграть свою роль в мирных переговорах между Южной Кореей и КНДР.

«Северная Корея демонстрирует свою искренность в проведении мирных переговоров с Южной Кореей. Мы должны поддержать это намерение», — заявил глава МИД Малайзии, добавив, что «с посольством Малайзии, вновь работающим в Пхеньяне, Малайзия можем стать стороной, которая косвенно поддерживает и уважает благие намерения Северной и Южной Кореи».

Напомним, дипломатические отношения между Малайзией и КНДР охладились после убийства Ким Чен Нама, брата главы КНДР, в 2017 году.