Великий Новгород, , 11:41 — REGNUM Первый заместитель губернатора Новгородской области, руководитель администрации губернатора Сергей Сорокин подал в отставку по собственному желанию. Как сообщает областная газета «Новгородские ведомости», Сорокин будет работать в правительстве региона до 14 января 2020 года, после чего займёт должность в другом регионе РФ.

Издание «Новгород.ру» сообщает, что должность Сорокина займёт вице-губернатор Александр Дронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Сорокин был первым заместителем Андрея Никитина с 2017 года. С января 2018 года он также возглавлял администрацию новгородского губернатора.

Напомним, 28 декабря Андрей Никитин назначил на пост зампредседателя правительства главу регионального минтранса Станислава Шульцева.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский губернатор назначил себе девятого заместителя