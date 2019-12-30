Сеул, , 11:40 — REGNUM Американский посол в Южной Корее Гарри Харрис был вынужден объяснить своё решение отрастить усы, так как жители страны сочли это оскорблением. Об этом сообщает The Telegraph.

Усы Харриса вызвали нарекания из-за того, что их носили все восемь японских генерал-губернаторов, которые управляли Корейским полуостровом с 1905 по 1945 год. Сам Харрис является сыном американского моряка и гражданки Японии, он родился неподалеку от Токио.

Посол заявил, что хотел усами обозначить перемену в жизни, превращение из военного офицера в дипломата. По словам Харриса, ему оставалось сделать только это, так как нельзя ни вырасти, ни помолодеть.

Дипломат заверил, что представляет в Южной Корее исключительно интересы США. Однако сбрить усы он отказался.

Гарри Харрис был назначен послом летом 2018 года. Сорок лет он прослужил в Военно-морских силах США.

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