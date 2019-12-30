Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Самым важным приоритетом для экономики Грузии является создание дополнительных рабочих мест. Данное заявление 30 декабря сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства.

«Мы неоднократно отмечали, что самым значительным приоритетом нашего правительства в плане экономики являются рабочие места. Рабочие места являются огромным вызовом для страны», — сказал Гахария.

Он также отметил, что основным партнером правительства по созданию рабочих мест является бизнес, в связи с этим власти страны активизировали сотрудничество с бизнесом.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября Гахария заявил, что в стране планируется приватизировать 100 государственных объектов с целью стабилизировать курс национальной валюты.

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