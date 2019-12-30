Бейрут, , 11:45 — REGNUM Ливанская «Хезболла» осудила воздушные удары Соединенных Штатов в Ираке и Сирии по позициям группировки «Катаиб Хезболла», об этом 30 декабря сообщает агентство Reuters.

В заявлении «Хезболлы» отмечается, что указанный акт является вопиющим нарушением суверенитета, безопасности и стабильности Ирака.

Также подчеркивается, что группировка «Катаиб Хезболла» вела активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому действия США нанесли ущерб борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВВС США нанесли точечные удары по позиции шиитской группировки, уничтожив командные пункты и склады с оружием.

«Катаиб Хезболла» не имеет прямого отношения к ливанской «Хезболле», однако обе организации ведут борьбу с терроризмом в Ираке и в Сирии.

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