Джакарта, , 11:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что правительство продолжает общаться с властями Китая по гуманитарным вопросам, связанным с уйгурами, проживающими в Синьцзяне, сообщает Antara.

«Что касается проблемы уйгуров, то мы продолжаем общаться с властями КНР», — заявила глава МИД Индонезии в Джакарте, добавив, что несколько раз она проводила встречи с послом КНР в Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, правительство Индонезии выражает озабоченность сложившейся ситуацией и просит власти Китая предоставить больше информации.

Глава МИД Индонезии также подчеркнула важность уважения свободы вероисповедания.

Согласно сообщениям, правительство КНР запретило этническим уйгурам и другим мусульманам в Синьцзяне совершать богослужения. Запрет особенно распространяется на государственных служащих, учителей и студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подчеркнул, что правительство страны не вмешивается во внутренние дела Китая, связанные с политикой в отношении уйгуров.

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