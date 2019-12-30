Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM За подготовку теракта в Петербурге сотрудниками ФСБ России задержаны двое молодых людей. Одного из них задержали в жилом доме, другого — на улице. Видеозапись задержания и обыска по местам жительства задержанных 30 декабря появилась в сети.

Как видно на кадрах, которые показал телеканал «Санкт-Петербург», оба задержанных — молодые люди европейской внешности. На записи из квартиры одного из них видно компьютер, а также коробку с охотничьими патронами и специальное приспособление для разбития окон в экстренных случаях. Такие приспособления закреплены обычно в автобусах и маршрутках. Они могут быть очень опасны, если используются не по назначению.

У другого молодого человека в квартире в кадр попали несколько ножей, шапки-маски, темные очки, а также пакетики с неизвестным веществом. На столе лежит книга — «Учение египетского масонства».

Напомним, как сообщили сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у задержанных изъяты улики, которые подтверждают подготовку терактов. Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

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Ранее стало известно, что подозреваемых удалось обезвредить благодаря информации, переданной спецслужбами США.

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