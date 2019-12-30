Дамаск, , 11:21 — REGNUM Российская военная полиция провела очередное патрулирование территории вдоль трассы М-4, соединяющей крупные провинции Хасеке и Алеппо в Сирии, передает 30 декабря телеканал «Звезда».

Трасса М-4 — одна из важнейших транспортных магистралей страны. По всей дороге в настоящее время действуют 20 опорных пунктов. Российские колонны военных патрулей сопровождает авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что восстановление контроля Дамаска над территориями на северо-востоке Сирии можно назвать главным достижением российской группировки в САР за 2019 год.

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