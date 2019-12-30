Москва, , 11:17 — REGNUM Анализируя обстоятельства введения очередных американских санкций в отношении «Северного потока — 2» и реакции России на эти санкции, руководители страны должны задаться вопросом, почему возможность приостановки работ зарубежными подрядчиками не была просчитана заранее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 декабря, комментируя информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Как сообщалось ранее, в ходе этого разговора, состоявшегося по инициативе Меркель, президент России и канцлер Германии, по данным российской стороны, подтвердили, что настроены поддерживать проект строительства «Северного потока — 2». Кроме того, Путин и Меркель отметили прогресс в переговорах о транзите газа через территорию Украины.

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«История с «Северным потоком — 2» высветила как сильные (последовательная приверженность осуществлению проекта со стороны Берлина), так и слабые моменты нашей сегодняшней международной политики и внешнеэкономической деятельности.

Оставим сейчас в стороне вопрос о том, насколько наша страна в её сегодняшнем виде была способна более жестким ответом на предыдущие санкции со стороны США побудить Вашингтон дважды подумать о целесообразности такого обострения с нами, как то, что произошло вокруг «Северного потока — 2», хотя здесь точно есть что обсудить.

Задумаемся вот о чём. В этой истории «кричит» очевидный вопрос: почему заранее не было переброшено в Балтийское море то самое судно, на которое теперь делается ставка в достройке этого газопровода? «Северный поток — 2» стал фокусом очень многих острых и важных для нашей стороны внешнеполитических вопросов и сюжетов уже относительно давно. Все аспекты его завершения в запланированные сроки, всё препятствия на этом пути, все пути их устранения, упредительного реагирования на них должны были быть заранее продуманы. И вот оказалось, что этого сделано не было. А ведь просто находись это судно на Балтике, американцы могли повести себя иначе.

Нынешняя наша беспомощность перед лицом санкций США в отношении «Северного потока — 2» крайне неприятна, она бьёт по авторитету России. Кстати говоря, и не только по авторитету, но и по карману. Думаю, что компромиссы с Украиной по транзиту газа и взаимным расчётам связаны в том числе и с тем, что произошло с «Северным потоком — 2». Год отсрочки — это много. По итогам этой ситуации должны быть сделаны соответствующие выводы.