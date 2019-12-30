Москва, , 11:00 — REGNUM

Указанная журналистами Bloomberg способность президента России наращивать геополитическое влияние «при скромном бюджете» должна получить и внутреннее отражение — способность столь же заметно наращивать благосостояние граждан России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 декабря.

Ранее редакторы Bloomberg в своей статье, посвященной приближающемуся двадцатилетию назначения Владимира Путина и.о. президента России, отметили, что главным его достижением является «способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете».

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«Внешнеполитическая составляющая правления Владимира Путина развивается в целом успешно. По всем перечисленным ими достижениям президента России с авторами публикации можно согласиться.

К ним я бы добавил усилившуюся принципиальность в подходе к историко-культурным темам, имеющим отношение к сегодняшним внешнеполитическим делам и проблемам. Здесь я имею в виду, прежде всего, линию на то, чтобы точно определить место предвоенной Польши как одного из инициаторов Второй мировой войны и идеологического союзника Гитлера в 1930-е. Надо вообще перестать считать дату нападения на Польшу датой начала Второй мировой войны: она началась задолго до этого, в Китае.

На этом историко-политическом пути предстоит ещё многое сделать. Верность нашей отечественной исторической памяти, проявленная на Западе, должна в год 75-летия Победы получить развитие на Востоке. Она требует вернуть нашему народу несправедливо забытый праздник — День победы над Японией. И никакие конъюнктурные внешнеполитические соображения не должны этому помешать.