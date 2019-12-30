Москва, , 10:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает положительного результата от работы парламентского измерения «нормандской четверки», однако указал на поддержку националистов США.

«Возможно, будет от этого результат. Почему я говорю — возможно? Потому что всё непросто, потому что вот эти националистически настроенные круги хотят, чтобы и дальше сохранялась на Украине тревожная обстановка, напряжение и чтобы это напряжение как можно дольше продлить. Именно такая цель реализуется на Украине Соединёнными Штатами Америки. Они же добились своего: фактически разрушили некогда процветавшую Украину», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Володин также отметил принципы работы России в парламентском измерении «нормандского формата».

«Мы для себя понимаем одно: не вмешиваемся в дела суверенного государства, не исходим из двойных стандартов, а поддерживаем принцип открытости, дружбы, и давайте, если хотите, вот на этих условиях вести диалог. Всё остальное — это уже в их руках», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре в Госдуме прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктора Медведчука.