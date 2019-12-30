Москва, , 10:51 — REGNUM В рамках парламентского измерения «нормандской четверки» многое для мирного урегулирования предстоит решать Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда речь идёт о реализации Минских соглашений, конечно, именно в рамках парламентского измерения многое предстоит решать Украине. И задействовать парламенты для обсуждения этого Франции, Германии и России — это хорошая идея», — заявил Володин в ходе интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Президент РФ поддержал идею и предложил Государственной думе активно включиться в этот процесс. Первая встреча состоялась в декабре.

«Мы разговор начали», — констатировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следующая встреча в рамках парламентского формата «нормандской четверки» пройдет в расширенном составе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук: содействие «четверке» поспособствует решению священных задач