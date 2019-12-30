Хабаровск, 30 декабря 2019, 10:43 — REGNUM Подводя итоги 2019 года на Дальнем Востоке, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов в качестве основного тренда отметил огромный запрос дальневосточников на уважение — к людям, живущим в самом суровом регионе страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Год был очень интересным, насыщенным событиями и весьма непростым. Если коротко: Дальний Восток требует, причём очень настойчиво, уважения к себе. Проснулся дальневосточный патриотизм. Я бы так это назвал. Все попытки так называемого «развития из Москвы», к большому сожалению, только раздражают дальневосточников. Это можно сказать про все «инновационные» инструменты, с помощью которых, как им это кажется, московские чиновники, ответственные за развитие Дальнего Востока, пытаются достичь каких-то опережающих показателей. Но — ничего не получается. Все эти «Дальневосточные гектары», льготную «Дальневосточную ипотеку под 2%» дальневосточники воспринимают как издевательство. Что вполне закономерно: результата, который увидели бы люди, ощутили бы на собственной жизни — нет. Я, собственно, не открываю никакой Америки: Счётная палата РФ в очередной (который уже по счету?) раз раскритиковала в пух и прах работу Минвостокразвития. Это уже стало предновогодней дальневосточной традицией — в конце декабря каждого года почитать негативный отзыв СП РФ о развитии ДФО», — сказал Даниил Ермилов.
По мнению эксперта, итоги работы Минвостокразвития, огромный запрос дальневосточников на уважение — к себе, к Дальнему Востоку — выливаются в протесты различной формы.
Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России, подводя итоги опережающего развития Дальнего Востока, поставила деятельности Минвостокразвития негативную оценку. Недостатки в работе ведомства, явные ошибки и недочеты в Нацпрограмме по развитию ДФО препятствуют поставленной президентом России общенациональной задаче выхода всех дальневосточных регионов на уровень выше среднероссийского по качеству жизни людей и по ключевым показателям.