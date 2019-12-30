Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Подводя итоги 2019 года на Дальнем Востоке, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов в качестве основного тренда отметил огромный запрос дальневосточников на уважение — к людям, живущим в самом суровом регионе страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Год был очень интересным, насыщенным событиями и весьма непростым. Если коротко: Дальний Восток требует, причём очень настойчиво, уважения к себе. Проснулся дальневосточный патриотизм. Я бы так это назвал. Все попытки так называемого «развития из Москвы», к большому сожалению, только раздражают дальневосточников. Это можно сказать про все «инновационные» инструменты, с помощью которых, как им это кажется, московские чиновники, ответственные за развитие Дальнего Востока, пытаются достичь каких-то опережающих показателей. Но — ничего не получается. Все эти «Дальневосточные гектары», льготную «Дальневосточную ипотеку под 2%» дальневосточники воспринимают как издевательство. Что вполне закономерно: результата, который увидели бы люди, ощутили бы на собственной жизни — нет. Я, собственно, не открываю никакой Америки: Счётная палата РФ в очередной (который уже по счету?) раз раскритиковала в пух и прах работу Минвостокразвития. Это уже стало предновогодней дальневосточной традицией — в конце декабря каждого года почитать негативный отзыв СП РФ о развитии ДФО», — сказал Даниил Ермилов.

По мнению эксперта, итоги работы Минвостокразвития, огромный запрос дальневосточников на уважение — к себе, к Дальнему Востоку — выливаются в протесты различной формы.

Даниил Ермилов «Это и протестные выборы в Хабаровском крае — дважды за два года, это и «полыхающая» Камчатка, и очень непростая ситуация в ЕАО, где ничего не ясно с предстоящими выборами губернатора, это мягко говоря. Вопреки широко растиражированному мнению, всё очень и очень непросто на Сахалине, в Бурятии, в Забайкалье. Нет ни одного региона в ДФО, где ситуация была бы спокойной. Дальний Восток сегодня, пожалуй, самая протестная территория в России. К большому сожалению, федеральный центр перестал понимать Дальний Восток, перестал его слышать. Последствия могут быть весьма плачевны. Время ещё есть всё исправить, хотя бы начать исправлять. Иначе ситуация будет только ухудшаться».

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России, подводя итоги опережающего развития Дальнего Востока, поставила деятельности Минвостокразвития негативную оценку. Недостатки в работе ведомства, явные ошибки и недочеты в Нацпрограмме по развитию ДФО препятствуют поставленной президентом России общенациональной задаче выхода всех дальневосточных регионов на уровень выше среднероссийского по качеству жизни людей и по ключевым показателям.